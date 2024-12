Od pewnego czasu Kasia i Maciek śmielej dzielą się swoim wspólnym życiem na forum. Szczególnie w okresie przedświątecznym regularnie wrzucają do sieci filmiki, na których tworzą razem ozdoby czy przygotowują smakołyki. Fanów niezwykle to cieszy, bo w końcu kibicują im na co dzień i chętnie dowiadują się, co u nich słychać. Nowiną, którą właśnie podzieliła się aktorka, nawet internauci mogą być jednak zaskoczeni.

Kasia Cichopek podzieliła się nowiną, ogromnie się cieszę

Dopóki w TVP nie zaszły poważne roszady, Kasię Cichopek i Maćka Kurzajewskiego mogliśmy oglądać w "Pytaniu na śniadanie". Teraz jednak, już od kilku miesięcy, duet współprowadzi nową śniadaniówkę Polsatu - "Halo tu Polsat", w czym cieszą się ogromnym uznaniem. Sympatycy trzymają za nich kciuki zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym, jednak nie zawsze tak było. Aferę wywołało nagłe rozstanie aktorki z Marcinem Hakielem, z którym spędziła prawie 20 lat, a także jego wypowiedzi, w których sugerował otwarcie, że relacja Kasi i Maćka rozpoczęła się jeszcze przed rozpadem małżeństwa.

Z czasem jednak burza przycichła, a ex małżonkowie skupili się na układaniu życia od nowa. Cichopek jest w szczęśliwym związku z Kurzajewskim, a Hakiel z Dominiką, z którą na początku grudnia doczekał się dziecka. To jego trzecia już latorośl, bowiem z Kasią doczekał się dwójki pociech - Adama i Helenki. Teraz gwiazda "M jak miłość" dumnie poinformowała, że na 16 grudnia przypada wielki dzień w życiu ich córki.

Fot. Pawel Wodzynski/East News

To właśnie dziś Helenka wkroczyła w okres nastoletni, świętując swoje 11. urodziny! Poruszona tym faktem aktorka udostępniła urocze zdjęcie, pisząc:

Moja nastolatka

Kasia Cichopek pokazała też imponujący, bezowy tort dla córki, a także moment składania życzeń. Choć 11. już urodziny młodszej pociechy zapewne wiążą się dla aktorki z wieloma skrajnymi emocjami, niewątpliwie jest to kolejny powód do świętowania. Warto przypomnieć, że ostatnio Kasia i Maciej Kurzajewski obwieścili, że są właśnie w trakcie remontu wymarzonego domu, do którego przeniosą się w nowym roku!

Gdyby tego było mało, zaledwie chwilę wcześniej zakochani odbyli rozmowę z wróżką, która przepowiedziała Cichopek zmianę lokalizacji w 2025 roku! W kolejnej dyskusji para dowiedziała się natomiast, że mogą spodziewać się nowego, wspólnego zajęcia.

(Czeka was - przyp. red.) dużo pracy. Jeszcze drugie zajęcie dodatkowe... oprócz ''Halo tu Polsat'' będzie jakiś dodatkowy program, jakieś dodatkowe przedsięwzięcie, które również będziecie prowadzić razem. Być może już niedługo zobaczymy was w jakimś nowym show, które będziecie prowadzić razem - wyznała wróżka.

Nie możemy doczekać się, aż okaże się, czy i ta przepowiednia się spełni. Tymczasem córce Kasi Cichopek i Marcina Hakiela życzymy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

