W wieku 52 lat zmarł Dariusz Winnicki, znany z wcielenia się w postać króla Władysława Jagiełły podczas inscenizacji słynnej "Bitwy pod Grunwaldem". Był nie tylko aktorem-rekonstruktorem, ale także cenionym hotelarzem, związanym z prestiżowym kompleksem Ostoja Chobienice. Jego niespodziewana śmierć zaskoczyła bliskich oraz środowisko rekonstruktorów historycznych. Winnicki pozostawił po sobie bogaty dorobek, zarówno na polu inscenizacji, jak i działalności biznesowej.

Reklama

Nie żyje gwiazdor "Bitwy pod Grunwaldem". Fani: "Był jedyny w swoim rodzaju"

Dariusz Winnicki zmarł nagle w wieku 52 lat. Jego śmierć jest dużym ciosem dla rodziny, przyjaciół, współpracowników oraz społeczności rekonstruktorów. Mimo że pełnił również wiele innych ról w swoim życiu, to właśnie jego wcielenie w króla Władysława Jagiełłę pozostanie w pamięci wielu ludzi. Pogrzeb Winnickiego odbędzie się 26 października 2024 roku w Gorzowie Wielkopolskim, jego rodzinnym mieście, gdzie rodzina i bliscy będą mieli możliwość pożegnania tego utalentowanego człowieka.

Dnia 22.10.2024 r. przeżywszy 52 lata, zmarł śp. Dariusz Winnicki. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy ''Products'' przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. w sobotę 26.10.2024 r. o godz. 11:00. Po krótkiej ceremonii złożenie urny z prochami Zmarłego do grobu odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej. O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina — czytamy na oficjalnym fanpage Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem 1410 prowadzonej przez Fundację Kapituła Bitwy pod Grunwaldem.

Dariusz Winnicki dał się poznać jako osoba o wielu talentach i pasjach. Na co dzień zarządzał luksusowym hotelem Ostoja Chobienice, który zyskał renomę w branży hotelarskiej. Jednak to rola w inscenizacjach historycznych przyniosła mu największą popularność, a szczególnie wcielenie się w postać Władysława Jagiełły, co uczyniło go rozpoznawalnym w całym kraju.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Dariusza Winnickiego było jego zaangażowanie w inscenizację "Bitwy pod Grunwaldem". Odgrywana przez niego rola króla Władysława Jagiełły wzbudzała uznanie widzów i miłośników historii. Rekonstrukcja ta, organizowana przez Fundację Kapituła Bitwy pod Grunwaldem, stała się jednym z kluczowych wydarzeń, w którym Winnicki brał udział. Dzięki niemu inscenizacja zyskała na autentyczności i spektakularności, co z kolei przyciągało tysiące widzów.

Winnicki był częścią tej tradycji, a jego wkład w rozwój rekonstrukcji historycznych w Polsce był nieoceniony. Jego pasja do historii oraz zaangażowanie sprawiły, że wcielanie się w rolę Jagiełły nie było dla niego jedynie hobby, lecz powołaniem. Uczestnictwo w inscenizacji znanej bitwy stało się dla niego symbolem połączenia miłości do historii i kultury z zawodową działalnością.

Jego śmierć stanowi ogromną stratę dla społeczności rekonstruktorów historycznych w Polsce, a także dla tych, którzy znali go osobiście i zawodowo. W mediach społecznościowych już teraz pojawiają się setki kondolencji, a wiele osób wspomina jego wyjątkowe podejście do życia, pracy i pasji.

Nie wierzę !!!

Niezwykle przykra wiadomość. Pan Dariusz był jedynym w swoim rodzaju. Składam wyrazy współczucia i kondolencje wszystkim bliski mu osobom.

Bardzo mi przykro. Już nie usłyszę: ''Przekona się Pani, jakie mam dobre serce''. Kondolencje dla rodziny, przyjaciół i kolegów oraz koleżanek z pracy. Niech spoczywa w pokoju — czytamy w mediach społecznościowych.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Reklama

Zobacz także: Tragiczna śmierć 32-letniego piłkarza. "Wieczny szacunek dla Ciebie Bohaterze"