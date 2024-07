Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła dziś Kasia Markiewicz, uczestniczka czwartej edycji "The Voice of Poland". Wokalistka, którą wybrała do swojej drużyny Justyna Steczkowska, od lat chorowała na raka szyjki macicy. Niestety, nie udało jej się pokonać choroby.

Jej jednym z ostatnich marzeń był udział w muzycznym show. Od lat zajmowała się zawodowo muzyką, lecz nie było jej dane występować przed tak wielką publicznością. Solistka miała 38 lat.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

