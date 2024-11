Związek Kasi i Maćka nie zawsze spotykał się z aprobatą fanów, ale dziś niewątpliwie im kibicują. To bez dwóch zdań zachęca parę, by nieco śmielej dzielić się wspólnym życiem na forum, dlatego ostatnio chociażby zobaczyliśmy, jak spędzają jesienne wieczory. Tym razem duet przybył do odbiorców z nie lada nowiną! Nie kryją swojej radości.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielili się swoim szczęściem

Po nagłym zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" zdawało się, że kariera Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego drastycznie spowolni. Szybko jednak przekonaliśmy się, że nic bardziej mylnego! Rękę w ich kierunku wyciągnął Polsat, który zaoferował im posadę prowadzących nową śniadaniówkę "Halo tu Polsat". Duet od razu odnalazł się w konkurencyjnej stacji, a przy tym zyskali sympatię widzów.

Kasia i Maciej chętnie dzielą więc z nimi kulisami pracy, a ostatnio opowiedzieli o radosnej chwili. W piątkowym wydaniu śniadaniówki gościła wróżka, a produkcja zachęcała widzów, by za pośrednictwem chata na Instagramie zadawali jej pytania. Jak się okazało, zwrócili się do niej nie tylko internauci. Kobieta przedstawiła prognozy dla znanej medialnej pary, koncentrując się na ich życiu zawodowym oraz osobistym. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli okazję poznać swoją przyszłość na 2025 rok i jak się okazało, usłyszeli same pozytywne rzeczy.

Wróżba wywołała uśmiech i widoczne wzruszenie u obojga prowadzących. Chociaż nie zdradzili dokładnych planów na nadchodzące miesiące, ich reakcje wskazują, że przepowiednia może wpłynąć na podejmowane decyzje.

Gwiazdy nam sprzyjają - zaznaczył Maciej.

Tak, zdecydowanie, 2025 to będzie dla nas dobry rok - dodała Kasia Cichopek.

Przyszły rok, który przecież rozpocznie się już za nieco ponad miesiąc, zapowiada się jako czas pełen zmian i nowych perspektyw. Wróżka przepowiedziała Kasi Cichopek, że ta... zmieni lokalizację. Aktorka wraz z ukochanym mieszka obecnie w jego domu, ale nie wiadomo, czy na pewno chodziło o miejsce zamieszkania.

Ja zmienię lokalizację, cokolwiek to znaczy - chwaliła się Kasia.

No ja mam nadzieję, że też zmienię lokalizację w tej sytuacji - dodał zaniepokojony Kurzajewski.

Dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wróżba może być symbolicznym początkiem nowego etapu w ich życiu. Publiczność z pewnością będzie bacznie śledzić losy tej popularnej pary, która nie przestaje wzbudzać zainteresowania. Nie da się ukryć, że musiało minąć sporo czasu, zanim odbiorcy się do nich przekonali, szczególnie, że z początku oliwy do ognia dolewał były mąż aktorki, który publicznie sugerował, że go zdradziła.

Kasia i Maciej zwlekali więc z ujawnieniem swojej relacji, a gdy to zrobili, wylewała się na nich fala hajtu. Dziś fani trzymają za nich kciuki i chętnie oglądają ich w "Halo tu Polsat".

