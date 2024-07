Wczorajsza informacja o śmierci Kasi Markiewicz, uczestniczki "Voice of Poland" była szokiem dla wszystkich. Mimo, że młoda wokalistka nie ukrywała tego, że jest nieuleczalnie chora, to jednak nikt nie spodziewał się, że tak szybko od nas odejdzie. Przypomnijmy: Nie żyje Kasia Markiewicz, uczestniczka "Voice of Poland"

Reklama

O śmierci kobiety poinformowała na początku Fundacja Rak'n'Roll zamieszczając wpis na swoim profilu. Kilka godzin później informację potwierdził syn Kasi.

Witam, jestem synem Kasi. W imieniu mojej mamy chciałbym podziękować za wasze piękne komentarze i ciepłe słowa. Moja mama w dniu dzisiejszym odeszła od nas o godzinie 14.30. - napisał na oficjalnym profilu swojej mamy.

Współczujemy i przekazujemy szczere wyrazy współczucia.

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy "The Voice" na koncercie charytatywnym: