Dawno niewidziana Nicole Richie pojawiła się ostatnio w West Hollywood na imprezie Virgin America’s 5th Annual Sunset Strip Music Festival.

Amerykańska gwiazda zachwyciła nas swoim lokiem, który okazał się być bardzo drogi. Córka słynnego muzyka miała bowiem na sobie ubrania warte ponad 12 tysięcy złotych (?!).

Reklama

Czarny top z ciekawym rozcięciami na plecach pochodzi z kolekcji Thierry’ego Muglera i kosztuje bagatela ok. 6500 złotych. Do tego szpilki Jimmiego Choo, za ok. 2800 złotych oraz kolczyki House of Harlow za ok. 130 zł. Najciekawszym elementem tego looku jest jednak skórzana ażurowa spódnica. To cudeńko kosztuje ok. 2400 złotych i zaprojektowane zostało przez samą Nicole Richie, której autorska marka ubrań to Winter Kate. Look świetny, tylko szkoda, że taki drogi.

Reklama

Więcej zdjęć i informacji o tej stylizacji znajdziecie poniżej w naszej galerii: