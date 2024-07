Nergal w każdym wywiadzie wspomina o Dorocie. Najczęściej w bardzo pozytywnym kontekście. Dziękuje jej za walkę jaką podjęła związaną z jego chorobą, chwali jej najnowszą płytę...

Reklama

Okazuje się, że nie jest to tylko "dobre słowo z szacunku do swojej eks". Jak donosi informator magazynu "Show", Nergal żałuje, że rzucił Dodę!



Adam bardzo tęskni za Dorotą. Chyba żałuje swojej decyzji o rozstaniu. Zachowuje się tak, jakby chciał do niej wrócić. - wyznała osoba z otoczenia lidera grupy Behemoth

Reklama

Ciekawe tylko, czy Doda, która bardzo przeżyła rozstanie będzie chciała przyjąć go z powrotem. Jak myślicie?



pijavka