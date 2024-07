Doda i Nergal przez kilka lat byli najgorętszą parą polskiego show-biznesu, a ich kolejne zdjęcia elektryzowały i często wzbudzały kontrowersje. Para artystów rozstała się w 2011 roku, a Doda nie ukrywała, że Nergal zakończył ich związek w Dzień Kobiet po tym, jak była przy nim podczas jego walki z chorobą. Pamiętacie się, jak się poznali?

Doda i Adam Darski zaczęli spotykać się w 2009, po tym jak oboje wcześniej zakończyli inne relacje. Piosenkarka nie ukrywa, że zachwyciła się muzykiem, kiedy ten pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego:

Kiedy go zobaczyłam w telewizji, natychmiast zaczęłam ostrzyć harpun. Podejrzewałam, jaki ma obraz mojej osoby i tym bardziej kręciło mnie, żeby zmienił podejście - mówiła Doda na łamach magazynu "Pani".

Para dużo przeszła razem, a najbardziej doświadczyła ich choroba artysty. Doda mocno wspierała Nergala w walce z białaczką i robiła wszystko, aby udało się wygrać z chorobą. Niestety ich związek zakończył się, a Doda nie ukrywała swojego rozgoryczenia i była zszokowana tym, jak były partner potraktował ją po tym, jak pokonał chorobę. Jej słowa o rozstaniu głośno wybrzmiały w mediach:

Zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik. Przez telefon. Wiesz co mi powiedział? Że "ja mówię po chińsku, a on po japońsku. Niby oboje jesteśmy skośnoocy ale dogadamy się, bo on teraz jest na planecie ja