Najwyższy czas, aby zaopatrzyć się w najbarwniejszy hit tego sezonu – neonowy zegarek. Marki takie jak Lacoste, ToyWatch, Nautica, Lorus, zadbały o szeroką paletę kolorów najmodniejszych czasomierzy.

Reklama

Soczysta cytryna, wyrazisty pomarańcz, mocny róż i błękit bezchmurnego nieba - to tylko kilka z nieograniczonego kolorystycznie wachlarza barw. Ten modny dodatek zastąpi biżuterię oraz sprawi, że nigdzie się już nie spóźnisz . Taki zegarek pasuje nie tylko do stylu sportowego. Przełamiesz nim również eleganckie kreacje, tak jak zrobiła to Ada Fijał. Tego lata zaszalej z neonowymi zegarkami. Gwiazdy już je mają.

Reklama

Więcej o neonowych zegarkach przeczytasz w numerze 13 magazynu "Flesz", a u nas najciekawsze propozycje z polskich sklepów już od 68 zł: