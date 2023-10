Dziś w Sopocie trzeci dzień wielkiej muzycznej imprezy. Na Top of The Top Sopot Festival nie mogło zabraknąć największych gwiazd TVN, a wśród nich samej Moniki Olejnik. Dziennikarka pojawiła się na koncercie w towarzystwie swojego partnera z którym chętnie pozowała na ściance. My patrzymy jednak tylko na stylizację gwiazdy!

Monika Olejnik w długiej sukni na festiwalu w Sopocie

Monika Olejnik nie ukrywa, że uwielbia modę i chętnie pokazuje się w naprawdę oryginalnych stylizacjach. Zaledwie kilka godzin temu Monika Olejnik w różowej kreacji à la Barbie pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN, a teraz możemy podziwiać jej kolejny look.

Monika Olejnik na festiwalu w Sopocie zaprezentowała się w długiej, neonowej sukni!

Pawel Wodzynski/East News

Co ciekawe Monika Olejnik swoją falbaniastą kreację zestawiła ze sportowymi butami. Dziennikarka połączyła neonową suknię z adidasami w podobnym kolorze. Fajnie wyglądała? Spójrzcie na więcej zdjęć gwiazdy TVN 24! Tak bawiła się przed rozpoczęciem festiwalu w Sopocie.

Podlewski/AKPA

Podoba się Wam look dziennikarki?

Pawel Wodzynski/East News