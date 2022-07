Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami - na świat przyszedł ich syn! Kilka dni temu opublikowali w sieci nowe zdjęcie, na którym widać... wózek dla ich synka! Gwiazda TVN i były piłkarz do tej pory nie chwalili się pierwszym pojazdem dziecka, ale teraz przez przypadek uchylili rąbka tajemnicy! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postawili klasyczny czy nowoczesny model? Teraz wszystko stało się jasne! Spójrzcie tylko na to zdjęcie! Jaki wózek wybrali przyszli rodzice? Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już zostali rodzicami. Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała, jak przygotowała dom i pokój dla dziecka - prowadząca "Projekt Lady" wybrała piękne białe meble i jasne dodatki. Później fani pary mogli również zobaczyć, jak przyszły tata szykuje kołyskę dla syna! Co ciekawe, na jednej z fotek widać fragment wózka dziecięcego! Wózek marki Emmaljunga, to model Mondial de Luxe za 5,5 tys. zł Jaki wózek wybrali Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan? Na zdjęciu opublikowanym przez parę możemy zauważyć, że gwiazda TVN i były piłkarz zdecydowali się na klasyczny i stylowy wózek z dużymi czarno-białymi kołami. Na fotce widać również dużą torbę-organizer w białym kolorze. Czy to oznacza, że para wybrała biały wózek? Patrząc na szczegóły wózka i torby możemy domyślać się, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zdecydowali się na wózek marki Emmaljunga model Mondial de Luxe z pasującą do niego białą torbą - ten model wózka kosztuje ok. 5,5 tys. złotych. Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana na którym widać kawałek wózka dziecięcego! Zobacz także: Małgorzata Rozenek urządziła pokój dla syna. Jest bardzo stylowy i...