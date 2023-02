Joanna Opozda w neonowej sukni na gali "Bestsellery Empiku 2022". Odważne rozcięcie!

Elegancka Joanna Opozda zachwyciła na Party Fashion Night 2022. Postawiła na look w stylu Hollywood

Na czerwonym dywanie podczas Party Fashion Night 2022 brylowały znane i lubiane gwiazdy ze świata show-biznesu. Tego wieczoru nie mogło zabraknąć również Joanny Opozdy, która oczarowała fotoreporterów swoim eleganckim lookiem. Gwiazda "Pierwszej miłości" postawiła na klasykę. Koniecznie zobaczcie, jak zaprezentowała się na Party Fashion Night! Joanna Opozda na Party Fashion Night 2022 Jubileuszowa, 10. edycja Party Fashion Night była idealną okazją, aby najpopularniejsi polscy projektanci spotkali się z naszymi rodzimymi gwiazdami. Podczas największego modowe wydarzenie w Polsce, znawcy stylu mieli okazję zaprezentować swoje muzy w wybranych kreacjach i pokazać swoje najnowsze kolekcje. Dla naszych gwiazd z kolei wydarzenie mające miejsce na Torze Służewiec było idealną okazją do zaprezentowania się w eleganckich, wieczorowych stylizacjach. 11 października na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć gwiazdy "Pierwszej miłości". Ostatnio Joanna Opozda zadała szyku w białej, satynowej sukni . Tym razem, dla odmiany postawiła na czarną kreację, która zachwyciła fotoreporterów. Zobacz także: Tak dużo ciała Karolina Pisarek jeszcze nie odsłoniła. Te przezroczyste spodnie zrobiły efekt wow! Tej nocy Joanna Opozda pokazała co to znaczy styl i klasa. W czarnej, długiej i prostej sukni wyglądała bardzo szykownie i elegancko. Przełamaniem minimalistycznej stylizacji okazały się biżuteryjne, grube, srebrne ramiączka oraz futurystyczny, symetryczny dekolt, który zwraca uwagę. Gorsetowa góra odsłoniła zgrabne ramiona, a opływowa sukienka podkreśliła kobiece kształty aktorki. Zobacz także: Emilia Dankwa na Party Fashion Night! Serialowa Zosia z "rodzinki.pl" zachwyciła kreacją [ZDJĘCIA] Uzupełnieniem minimalistycznej, ale bardzo eleganckiej...