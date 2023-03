Stylizacja Katarzyny Cichopek to hit wiosny 2021. A jej spodnie to absolutny must have!

Katarzyna Cichopek nie lubi nudy, co widać również w jej stylizacjach. Na co dzień prowadząca " Pytanie na śniadanie " i gwiazda "M jak miłość" zdecydowanie stawia na wygodę, ale nie zapomina przy tym o największych trendach. Aktorka pokazała zdjęcie ze spaceru i po raz kolejny zachwyciła swoim ubiorem. Jak ubrać się modnie i wygodnie wczesną wiosną? Katarzyna Cichopek postawiła na spodnie i dodatki, w których nie da się przejść niezauważonym. Ten look to idealna propozycja na wiosnę 2021! Zobacz także: Jak mieszka Katarzyna Cichopek? Gwiazda "M jak miłość" pokazała swój apartament Trendy na wiosnę 2021. Kolorowa kurtka Katarzyny Cichopek W szafie Katarzyny Cichopek zagościła wiosna. Gwiazda postanowiła zaszaleć i na spacer po parku aktorka postawiła na kolorową stylizację, która jest idealnym połączeniem luzu i elegancji. Naszą uwagę od razu przykuła kurtka. Aktorka wybrała okrycie w jednym z najmodniejszych motywów na wiosnę 2021 - kwiatowym, multikolorowym printem. Do tego kolorową bluzę i spodnie, które są prawdziwym hitem! Katarzyna Cichopek wybrała też spodnie w jednym z najmodniejszych kolorów na wiosenno-letni sezon - bieli! Ci, którzy sądzili, że białe jeansy lub cygaretki już nigdy nie wrócą do mody, byli w błędzie. Co więcej białe spodnie to idealna baza do każdej stylizacji i z łatwością stworzymy z nimi zarówno sportowy, jak i elegancki look. Do białych spodni i kolorowej kurtki Katarzyna Cichopek dobrała białe, eleganckie sneakersy z ćwiekami, które nadają całej stylizacji charakteru oraz elegancką, małą torebkę na łańcuszku. Jak widać ulubiony, wiosenny trend gwiazdy to sportowy szyk! Zainspirowała was wiosenna stylizacja Katarzyny...