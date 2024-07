Już trzeciego października ruszy nowe show TVP 2 - "SuperSTARcie", w którym udział weźmie 10 gwiazd polskiej sceny. Wokaliści, w każdym emitowanym na żywo odcinku, śpiewać będą piosenki z różnych muzycznych stylów, m.in. popu, rocka, jazzu, dance czy R&B. Wśród jurorów pojawi się sama Kasia Nosowska. Przypomnijmy: Plejada gwiazd w nowym show TVP. Namówili nawet Kasię Nosowską

Jedną z największych gwiazd show z pewnością będzie Natasza Urbańska. Gwiazda brała już udział w większości programów rozrywkowych, takich jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Jak oni śpiewają?", gdzie mogła pokazać widzom swoje umiejętności taneczne i wokalne. Teraz będzie musiała zmierzyć się z repertuarem, który jest dla niej obcy:

Zadanie było takie, że mamy wybrać sobie piosenki przeciwko nam. I strasznie trudno było, bo co dostawałam propozycje, to mówiłam: "Nie, to nie jest w ogóle dla mnie". "Ale to ma być nie dla Ciebie" - "O Jezu, no tak". Trzeba było zupełnie zmienić myślenie. - mówi w rozmowie z TVP Urbańska