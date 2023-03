"True Love": Mateusz brał udział w innym miłosnym show! Randkował w nim ze znaną celebrytką

Sylwia Madeńska, zwyciężczyni pierwszej edycji "Love Island", znów będzie szukać miłości! Tym razem jednak w nowym programie randkowym w ESKA TV - "Celebs Go Dating. Gwiazdy Idą Na Podryw" (premiera już w środę, 16 listopada o godzinie 22:00 w ESKA TV). Na konferencji promującej show tancerka zaprezentowała fanom nową fryzurę. Zobaczcie zdjęcia. Sylwia Madeńska z "Love Island" znów szuka miłości Sylwia Madeńska pojawiła się w pierwszej odsłonie "Love Island" w Polsacie. Do zwycięstwa doszła w parze z Mikołajem Jędruszczakiem. Ich związek zakończył się jednak wielkim konfliktem! Byli ekspartnerzy w wywiadach i wpisach na Instagramie nie zostawiali na sobie suchej nitki. Zobacz: "Love Island": Ostra wymiana zdań Mikołaja i Sylwii: "Musiałem ją nietrzeźwą odklejać od innych facetów"! Jest odpowiedź tancerki Madeńska jednak nie zraziła się co do znajomości nawiązywanych w programach rozrywkowych. Jest jedną z gwiazd tego najnowszego - "Celebs Go Dating. Gwiazdy Idą Na Podryw". W show ESKA TV grupa celebrytów pod okiem psychologów, będzie szukać miłości wśród osób spoza show biznesu! Premiera programu 16 listopada o godzinie 22. Kto jeszcze wystąpi? W show ESKA TV, poza Sylwią Madeńską, udział wezmą także Zusje - zawodniczka federacji freak-fight’owych Fame MMA i High League, Monika Miller - modelka, aktorka serialu "Gliniarze", Super Mario Trener czyli Mariusz Sobczak – trener personalny i gwiazda TikToka oraz Rafał Jonkisz - akrobata, skydiver i Mister Polski 2015 roku. Na konferencji programu to jednak Sylwia Madeńska najbardziej zwracała uwagę fotoreporterów, a to wszystko za sprawą nowej fryzury. Taneczna partnerka Krzysztofa Rutkowskiego z 13. edycji...