Za nami pierwsze dwa odcinki "Królowej przetrwania", które można oglądać na platformie player.pl. Największe emocje u widzów przed premierą wzbudził udział Natalii Janoszek. Okazuje się, że celebrytka wywołała również mieszane uczucia wśród pozostałych uczestniczek show, które nie przyjęły jej zbyt ciepło. Aneta Glam nawet nie chciała podać jej ręki! Zobaczcie.

Reklama

Glam nie chciała podać ręki Janoszek w show "Królowa przetrwania"

W nowym show Player.pl i TVN 7 "Królowa przetrwania" grupa 12 znanych celebrytek wyjechała do dżungli do Tajlandii, gdzie w grupach będzie walczyć o "przetrwanie", wykonując kolejne trudne zadania. A to wszystko bez wszelkich wygód, do których były przyzwyczajone. Widzowie mogli zobaczyć już dwa pierwsze odcinki. Co się działo? Najwięcej emocji wzbudził fragment, kiedy do reszty zawodniczek dołączyła właśnie Natalia Janoszek. Ich reakcja była ostra - Aneta Glam po cichu powiedziała do koleżanek:

Jezus Maria... wypaliła na widok Natalii Aneta

Co więcej, Glam nie chciała nawet podać jej ręki...

Osoba, której nie chciałam tutaj zobaczyć to jest ta Janoszek. Ta pseudocelebrytka, która wszystko udaje i oszukuje ludzi. Ja bym nie mogła zostać w takiej drużynie z taką osobą zakłamaną, bo ja nie toleruje kłamstwa. mówiła Glam

Inne uczestniczki show zaczęły dopytywać Natalię Janoszek, o co chodzi z filmem Krzysztofa Stanowskiego i czy dziennikarz miał rację, wytykając jej całkowite zmyślenie kariery:

A o co chodzi z tą dramą? Z czymś okłamałaś czy coś... dopytywały Janoszek gwiazdy show

Janoszek zaczęła się tłumaczyć:

W ostatnich miesiącach tyle o sobie czytałam, że sama zaczęłam się zastanawiać, kim jestem. Ja uważam, że ludzi powinno się oceniać po tym, jak się ich poznaje, a nie po tym, co się o nich słyszyPoza tym, na pewno nie oddałabym sprawy do sądu, gdyby nie było po co. To są bardzo duże pieniądze. Uważam, że prawda zawsze się obroni. mówiła Janoszek

player.pl

Uczestniczki i tak jednak zachowały dystans w stosunku do Natalii:

Nie interesuje mnie jej życie prywatne, ważne, żeby była szczera z nami tutaj. mówiła EwelOna

Nie jestem zachwycona, bo nie chce mieć w drużynie kogoś komu nie ufam. dodała Ewa Piekut

A Wy oglądaliście program "Królowa przetrwania"?

Reklama

Zobacz także: Aneta Glam podsumowała udział Janoszek w show. "Pokazała zupełnie inną stronę"