Natalia Siwiec była gościem pierwszego odcinka w nowym sezonie programu Kuby Wojewódzkiego. Modelka opowiedziała o tym jak odbiera show-biznes, co w nim lubi, a co najchętniej by zmieniła. Prowadzący nie ukrywał swojej fascynacji wyglądem Natalii i w trakcie dyskusji o religii i karierze zapytał Siwiec o wagę. Ta bez skrępowania odpowiedziała.

- 48,5 kilo. Ważyłam się właśnie dzisiaj.

Co ciekawe, Natalia jest szczuplejsza od samej Angeliny Jolie, która (podobnie jak Iwona Węgrowska) waży zaledwie 54 kilogramy. Dodajmy, że Siwiec mierzy ok. 170 cm.

