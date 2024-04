Życie prywatne Dagmary Kaźmierskiej nieustannie intryguje jej fanów, którzy spragnieni są nowych informacji m.in. o jej uczuciach. Sama Kaźmierska nie ma problemu, aby głośno mówić na swój temat. Wszystko zaczęło się od show "Królowe życia", gdzie gwiazda dała się poznać od każdej możliwej strony. Kobiecie nie można zarzucić jednego - braku poczucia humoru. Ten zdecydowanie zawsze towarzyszy jej w każdym możliwym wywiadzie i po każdym występie "Tańca z Gwiazdami".

Ile waży Dagmara Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska nie poddaje się w show "Taniec z Gwiazdami", pomimo nie najwyższych not jury nadal ciężko trenuje. Robi to m.in. dla swoich wiernych fanów, którzy ratują ją z opresji i wysyłają SMS-y, aby "Królowa życia" nie odpadła z muzycznego show. Sama Dagmara ma zdecydowanie trudniejszą sytuację niż inni uczestnicy. Wszystko za sprawą kontuzji kolana, która uniemożliwia jej swobodne ruchy. Jak się okazało Kaźmierska przeszła nawet operację.

Kontuzja jednak nie przeszkadza Dagmarze w tańcu z Marciem Hakielem, który wspiera ją na parkiecie. Co zmieniło się w życiu Kaźmierskiej podczas show? Jak się okazuje Kaźmierska pomimo ciężkich treningów z Hakielem, zamiast stracić na wadze, to przytyła. Jak to możliwe? Podczas rozmowy z reporterką Jastrząb Post uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" wyjawiła, że ostatnio przytyła. Welu fanów zapewne zastanawia się, ile waży Dagmara Kaźmierska?

Okazuje się, że Dagmara Kaźmierska waży o dwa kg więcej niż zanim pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami". Wydawać by się mogło, że intensywne treningi podziałają w druga stronę i uczestnicy zaczną tracić na wadze.

Przytyłam. Zważyłam się w domu i mówię: kur***, przytyłam! Myślałam, że chociaż stanę na wadze i okaże się, że w dół pójdzie z kilogram. No nie poszło. I to nie jest kwestia mięśni - powiedziała Kaźmierska podczas wywiadu.

Jak się okazuje powodem dodatkowych kilogramów, jest miłość. Miłość do ciasteczek. Dagmara ostatniego czasu pozwoliła sobie pofolgować.

Znowu zaczęłam jeść ciasteczka. Miłość do ciasteczek wróciła do mnie ze zdwojoną siłą. Był już czas, że nie jadłam, a teraz znowu zaczęłam. Ja lubię jeść - dodała Dagmara.

Pomimo dwóch kilo więcej Dagmara i tak wygląda znakomicie i zachwyca swoją figurą na parkiecie show.

Wojciech Olkusnik/East News