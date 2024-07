Iwona Węgrowska ostatnio próbuje zaskoczyć nas swoim bardziej kobiecym i wysubilmowanym lookiem, ale efekty często mijają się z zamierzonymi. Pierwszym krokiem w poprawieniu wizerunku była nowa fryzura (zobacz: Węgrowska zrobiła się na blond), później Iwona postanowiła przeskoczyć o poziom wyżej i na sylwestrowy koncert wybrała sukienki warte (podobno) 15 tysięcy złotych (zobacz: Co ona ma na sobie? Dramat!). Szybko jednak internauci wychwycili, że materiał z którego uszyto kreacje można kupić na internetowej aukcji za grosze... Węgrowskiej to jednak nie zraziło.

Ostatnio Iwona pochwaliła się w rozmowie z Wirtualną Polską, że udało jej się schudnąć. Nie powiedziała jak wiele kilogramów zrzuciła, ale pochwaliła się wynikiem końcowym - waży teraz 54 kilogramy. Na jaką dietę przeszła?

- To bardzo wyczerpująca dieta, ale opłacająca się. Wymaga stabilizacji jak każda dieta, o 9 rano jest kawa tylko, o 12 coś tam delikatnego, na przykład jajko na twardo, a najważniejsze jest to żeby nie dojadać. Już mi się nawet żołądek skurczył, przestało mnie korcić żebym zaglądała do lodówki.