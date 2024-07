1 z 6

Natalia Siwiec ma na swoim koncie wiele światowych sukcesów. Szczególnie ceni sobie sesje zdjęciowe poza granicami naszego kraju, tym bardziej, że uwielbia podróżować i doskonale przy tym łączy pasję z pracą. Modelka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że nie wyobraża sobie życia na stałe w Polsce, więc nic dziwnego, że znów wyfrunęła z kraju. Tym razem do Stanów Zjednoczonych.

Celebrytka kilka dni temu pochwaliła się swoimi osiągnięciami na profilu społecznościowym. Kulisy sesji nie są nam jeszcze znane, ale pierwsze efekty można już śledzić na Twitterze. Tym razem motywem przewodnim będą usta Siwiec. To właśnie one stanowią pierwszy plan obu fotografii. Krwiste, lekko rozchylone wargi modelki nadają erotycznego wydźwięku. Kto wie, może będzie to reklama szminki?

Modelka na zdjęciach eksponuje także nogi i biust, który jest widoczny spod luźnego topu. Ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zadziwia też nowa grzeczna fryzura. A cały swój wizerunek zawdzięcza styliście Robertowi, któremu nie omieszkała nie podziękować:

- SLS Hotel-Marocanoil SPA .Amazing Robert-thank u! z backsteagu - napisała na Twitterze

Zobaczcie i oceńcie sami jej nowy image: