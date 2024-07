Natalia Siwiec jest wzięta modelką, ale nigdy nie ukrywała, że chciałaby spróbować też swoich sił w innych branżach. Ma już za sobą aktorski debiut w serialu "To nie koniec świata", były też plany związane ze śpiewaniem. Przypomnijmy: "Nagram singiel, ale nie wyobrażam sobie, że jestem Dodą!"

Bardzo możliwe, że celebrytka odłożyła na przyszłość swój debiutancki singiel, ale w końcu dała próbkę swoich możliwości wokalnych. Natalia była dziś rano gościem w studio radia Roxy FM i zaśpiewała na antenie na żywo utwór, który sama napisała. A w zasadzie przerobiła przebój "Zawsze Tam Gdzie Ty" zespołu Lady Pank.

Siwiec pokazała, że ma dystans do swojej osoby, bo śpiewa m.in. że "Ty myślisz sobie, że ja to tylko biust - napompowana lala co ma blachary gust". Koniecznie wsłuchajcie się w tekst!

Tak Natalia śpiewała dziś na żywo w radiu. Jak oceniacie jej umiejętności wokalne?

Zobacz: Siwiec: "Widzę siebie jako egipską księżniczkę"

Natalia z siostrą na zakupach w centrum handlowym: