Natalia Siwiec w rok po Euro 2012 wciąż jest na ustach wszystkich. Emocje wzbudza niemal wszystko, co związane jest z jej osobą - śmiałe zdjęcia, kontrowersyjne wypowiedzi i wręcz brutalna momentami szczerość. A pomimo to, wciąż miło się na nią patrzy... Przypomnijmy: Seksowna Siwiec eksponuje biust na wakacjach

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że Natalia kończy już z rozbieraniem i bardzo wyuzdanym wizerunkiem. W wywiadzie dla "Gali" modelka przyznaje, że rzeczywiście tonuje teraz swój image, ale nie na zawsze, a sam pomysł wyszedł ze strony londyńskiej agencji PR-owej, która się nią zajmuje na rynku brytyjskim i nie tylko. Czy to oznacza, że Siwiec poważnie myśli o karierze zagranicznej?

Agencja PR-owska w Londynie, która się mną zajmuje, przyjęła inną strategię. Jestem tam jedyną dziewczyną z naszej części Europy i mają wobec mnie jakieś poważne plany. Zobaczyli moje zdjęcia w "The Sun" i teraz mam kolejny kontrakt, moja sesja ukaże się w magazynie "Loaded". Właśnie skończyłam zdjęcia do reklamy produktów samoopalających. Mam jeszcze kilka propozycji. Z jednych skorzystam, inne odrzucam - wyznała w rozmowie z "Galą".

Siwiec wybiera się w najbliższym czasie do Londynu, aby nagrywać tam swój... singiel i teledysk. Twierdzi, że to kolejne z jej marzeń, ale nie myśli o karierze muzycznej na poważnie.



Nie chcę być piosenkarką! To po prostu kolejne marzenie i propozycja, która sama do mnie przyszła, a ja postanowiłam spróbować. Nie wyobrażam sobie, że jadę gdzieś w Polskę, wychodzę na scenę i... jestem Dodą. Teraz pojadę do Anglii kończyć singiel i nagrywać teledysk, ale o karierze muzycznej nie myślę - przekonuje.