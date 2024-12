Caroline Derpienski po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. W swoich mediach społecznościowych zapowiedziała premierę nowej piosenki, która, jak podkreśla, wymagała od niej niezwykłego zaangażowania i ogromnego wysiłku. To już druga próba Caroline, by zaistnieć na scenie muzycznej, co wzbudziło duże zainteresowanie jej fanów.

Caroline Derpienski zapowiada nowy utwór

Caroline Derpienski zaczyna prężnie rozwijać swoją muzyczną karierę. Dopiero co wyszła świąteczna piosenka Caroline Derpienski, która nosi tytuł "Christmas Time", a celebrytka już ogłasza, że za chwilę usłyszymy jej kolejny utwór. Chociaż Caroline nie podała jeszcze konkretnej daty premiery, fani już teraz nie mogą doczekać się, by usłyszeć jej nową piosenkę. Wiele wskazuje jednak na to, że utwór może pojawić się tuż po nowym roku.

Zobaczycie mnie w zupełnie innej odsłonie. Chcę pokazać, że dolarsowy kontent, jaki mam to 1/20 tego co mam do zaproponowania jako Caroline Derpienski. Mam masę talentów, zdolności, twarzy do pokazania i muzyka umożliwi mi rozwój - wyznała na swoim InstaStories Caroline Derpienski

Według celebrytki praca nad nowym projektem muzycznym wymagała od niej nie tylko zdolności artystycznych, ale także pokonania licznych trudności. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widoczne są siniaki, co natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Celebrytka nie ukrywa, że nowy utwór kosztował ją wiele wysiłku i pracy.

Ta piosenka kosztowała mnie wiele potu, łez, krwi, wyrzeczeń, godzin treningów układu na sali. Będzie ogień - wyznała

Instagram/Caroline Derpienski

Widać, że Caroline Derpienski mocno zaangażowała się w rozwój swojej muzycznej kariery. Ostatnio nawet w programie "Mówię Wam" przyznała wprost:

Celuję w pop, także niech Taylor Swift się chowa, Caroline Derpienski nadchodzi

Derpienski nieustannie budzi emocje i przyciąga uwagę. Czy nowa piosenka okaże się sukcesem? Tego dowiemy się już wkrótce, ale jedno jest pewne – celebrytka wie, jak podsycić zainteresowanie wokół swojej osoby.

