Choć Natalia Siwiec doświadcza tyle samo dowodów sympatii co antypatii (jak zresztą każdy komu udało się zrobić szybką karierę), należy przyznać, że konsekwentnie dąży do wyznaczonego celu. Natalia nie narzeka ostatnio na brak intratnych propozycji pracy. Do tej pory reklamowała m. in. bieliznę, kosmetyki do przedłużanych włosów, preparat wyszczuplający. Celebrytka od pewnego czasu jest twarzą polskiej marki bieliźnianej Ewa Bien.



Na fotografiach prezentuje seksowne, koronkowe zestawy oraz kostiumy kąpielowe w kolorach: czerni, czerwieni, beżu i bieli. Na zdjęciach z jej udziałem, oprócz seksownych póz, oczywiście nie mogło zabraknąć rozchylonych ust i drapieżnego spojrzenia .



Jak wam się podoba najnowsza kampania z Miss Euro 2012 w roli głównej?

Tak wyglądają zdjęcia z Natalią Siwiec w reklamach marki Ewa Bien: