Kilka tygodni temu paparazzi przyłapali na wspólnym obiedzie Natalię Siwiec i Annę Lewandowską. To był pierwszy raz, kiedy widziano obie panie razem, co oczywiście wywołało lawinę doniesień i plotek o tym, jaki charakter ma ich znajomości. Jedni dopatrywali się zażyłej przyjaźni, inni widzieli nieco bardziej biznesowe podłoże. Przypomnijmy: Znajomi Lewandowskiej skarżą się w tabloidzie na jej przyjaźń z Siwiec

Celebrytki do tej pory nie komentowały doniesień na swój temat, ale w ostatnich dniach ich liczba zdecydowanie wzrosła. AfterParty.pl spotkało Natalię za kulisami finału "Tańca z Gwiazdami" i zapytaliśmy ją o szeroko opisywaną przyjaźń z żoną Robertą. Siwiec w rozmowie z nami wyznała, że prasa rozdmuchała ich spotkanie, ale nie ukrywa, że radzi się Lewandowskiej w kwestii zdrowego odżywiania czy treningów.



Wszyscy się o to mnie teraz pytają i to jest takie straszne, dopisują do tego ideologię, że trzeba być od razu takimi wielkimi przyjaciółkami, a nie można się normalnie znać i spotkać na obiad. Ania jest świetnym dietetykiem, jest świetną trenerką i fajnie czasami posłuchać porad takiej osoby, tym bardziej, że ja mam obsesję na punkcie zdrowego odżywiania, więc na pewno dała mi kilka dobrych wskazówek - tłumaczy w rozmowie z AfterParty.pl Natalia.