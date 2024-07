Natalia Siwiec to kolejna gwiazda, która dołączyła do grona znanych i lubianych wspierających Fundację Mam Marzenie. Jeszcze przez kilka dni można liczytować kolację w towarzystwie Małgorzaty Kożuchowskiej, Joanny Brodzik czy Natalii Siwiec właśnie. W rozmowie z Party.pl fotomodelka przyznała, że nie jest to pierwsza charytatywna kolacja, w której bierze udział i zdradziła nam kulisy takich spotkań:

Takie kolacje licytują ludzie na poziomie, więc to wyglądało bardzo normalnie, przyzwoicie (...) Mariusz nie siedzi jako przyzwoitka. Mariusz był domu, ja byłam na kolacji. Było naprawdę bardzo miło, mam kolejnego kumpla. Jestem osobą tak otwartą, potrafię przełamywać bariery.

