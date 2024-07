Za nieco ponad dwa tygodnie rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami. Tym razem producenci show postawili na świeże i w większości nieopatrzone jeszcze postacie z show-biznesu. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun nowej edycji show i trzeba przyznać, że zapowiada się on bardzo interesująco. Przypomnijmy: Jest już zwiastun nowego TzG! Zobaczcie gwiazdy w akcji

Przed uczestnikami tygodnie ciężkich treningów i stres związany z występami na żywo. Doskonale przekonała się o tym w poprzedniej edycji Natalia Siwiec. W pierwszych kilku odcinkach modelka miała spory problem z opanowaniem układów choreograficznych, ale końcówka jej pobytu w programie była już niezwykle udana i Natalia udowodniła, że potrafi tańczyć. W rozmowie z AfterParty.pl życzy wszystkim uczestnikom nowej edycji wspaniałej zabawy i zapowiada, że będzie to dla nich ogromna przygoda.



Komu kibicuje Miss Euro? Natalia ma dwa typy - Janka Melę i Marcelinę Zawadzką.



Najbardziej kibicuję Jaśkowi Meli - za odwagę. Wiem jak ciężkie są treningi i nauka kroków, szczególnie dla faceta, a on ma podwójnie ciężkie zadanie. Podziwiam go za to, choć już nie raz udowodnił, że jest w stanie dokonać niemożliwego. Z dziewczyn natomiast kibicuję Marcelinie Zawadzkiej, ponieważ to moja koleżanka i jestem ciekawa, jak sobie poradzi na parkiecie - tłumaczy dla AfterParty.pl modelka.