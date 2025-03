Program "Taniec z Gwiazdami" niejednokrotnie wywołuje silne emocje, zarówno u uczestników, jak i widzów. Jednak to, co wydarzyło się podczas jednego z ostatnich odcinków, zaskoczyło wszystkich. Lenka Kliment, jedna z najpopularniejszych tancerek w show, nie mogła opanować swoich emocji po ogłoszeniu werdyktu. Podczas gdy cała Polska trzymała kciuki za swoich faworytów, Lenka stanęła w obliczu przegranej. Niebywałe, co działo się po wyłączeniu kamer.

Emocjonalna reakcja Lenki Kliment po przegranej w "Tańcu z Gwiazdami"

W ubiegłym odcinku Lenka Kliment i Maciej Kurzajewski opuścili program 'Taniec z Gwiazdami". Tego werdyktu nie spodziewał się nikt, a tancerka nie kryła łez wzruszenia po usłyszeniu swojego nazwiska. Po wyłączeniu kamer było tylko gorzej. Z relacji redakcji "Faktu" wynika, że Lenka Kliment całkowicie załamała się po odpadnięciu z show. Niewzruszony natomiast był jej taneczny partner- Maciej Kurzajewski.

Lenka Klimentova była załamana po odpadnięciu z 'Tańca z gwiazdami'. Popłakała się tuż po odcinku. W przeciwieństwie do niej Maciej Kurzajewski zdawał się nie przejmować aż tak bardzo werdyktem - zdradza informator Faktu.

Słowa Lenki Kliment po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" rozpoczął swoją nową edycję, a już na samym początku nadeszła niespodzianka. Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentová zostali pierwszymi uczestnikami, którzy opuścili show. Po ogłoszeniu wyników, tancerka i jej partner musieli zmierzyć się z rozczarowaniem, ponieważ to właśnie oni nie zdobyli wystarczającej liczby głosów od widzów, by kontynuować swoją przygodę w programie.

Reakcja obojga uczestników była pełna emocji, a moment ogłoszenia werdyktu zszokował zarówno ich, jak i widzów programu. Lenka Kliment od razu zabrała głos i pełna emocji wyjawiła:

Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Jest mi bardzo przykro powiem szczerze bo tutaj wielki powrót, a trochę taki krótki

Dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami"

Zbliżający się trzeci odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W tym odcinku na uczestników czeka dogrywka, która z pewnością podniesie temperaturę rywalizacji. Udział w dogrywce wezmą dwie pary: Magda Narożna z Piotrem Musiałkowskim oraz Cezary Trybański z Izą Skierską. Po zaprezentowaniu się na parkiecie to jurorzy zdecydują, która z par odpadnie z programu. Zapowiada się niezwykle emocjonujący odcinek!

