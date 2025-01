W sobotni poranek stało się jasne, że do ekipy najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie dołączy Maciej Kurzajewski. Prezenter, który jakiś czas temu przeszedł z TVP do Polsatu, stawia kolejne kroki w stacji. Te, trzeba przyznać, są naprawdę imponujące! Tuż po tym, jak ogłoszono angaż Kurzajewskiego w "TzG", pojawiły się spekulacje nt. tego, z kim zatańczy prezenter. Nie do wiary, co przewidują fani!

Fani przewidują, z kim Maciej Kurzajewski stworzy parę w "TzG"

Wiosenna ramówka Polsatu zapowiada się naprawdę imponująco: jak wiadomo, na antenę powraca uwielbiane show Polaków - "Taniec z Gwiazdami" i choć mogłoby się wydawać, że trudno będzie przebić poprzednią edycję, produkcja już teraz wysoko stawia poprzeczkę! W sobotni poranek w "Halo tu Polsat" Maciej Kurzajewski potwierdził doniesienia o tym, że wystąpi w nowej edycji show.

Razem ze współprowadzącą i partnerką życiową - Katarzyną Cichopek prezenter tanecznym krokiem rozpoczął śniadaniówkę i przy okazji oficjalnie ogłosił wieści, na które wielu czekało:

Tak jest, możemy potwierdzić, będę jednym z uczestników programu ''Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami'', to będzie świetna zabawa - poinformował Kurzajewski w ''Halo, tu Polsat''.

Tuż po tym, jak potwierdzono udział Macieja Kurzajewskiego w "TzG", fani pisali, z kim widzieliby prezentera na parkiecie. W komentarzach pojawiło się m.in. nazwisko ... Agnieszki Kaczorowskiej, o której wiadomo już, że po kilku latach przerwy wraca do show jako tancerka. Myślicie, że faktycznie ta dwójka zatańczy razem?

Dać mu Kaczorowską (...) myślę, że fajnie się uzupełnią

Z Kaczorowską w parze

Widzowie zwrócili też uwagę na taneczne doświadczenie Katarzyny Cichopek i wspominali, że z pewnością życiowa partnerka Macieja Kurzajewskiego udzieli mu szczegółowego instruktażu. Nie wiadomo na ten moment, czy Katarzyna Cichopek faktycznie weźmie udział w "TzG", czy może będzie kibicować ukochanemu na widowni. Jedno jest pewne: emocji nie zabraknie!

Jak go Pani Kasia wytrenuje, to będzie mistrz a nie gwiazda

Myślę że partnerować będzie mu w tańcu Kasia Cichopek, bo tworzą świetna Parę w życiu prywatnym, więc może i na parkiecie

Niestety, wg najnowszych informacji, które przekazano w "Halo, tu Polsat", żadna z Pań typowanych przez telewidzów nie wystąpi u boku Macieja Kurzajewskiego. Jak podano w śniadaniówce, prezenter zatańczy z Lenką Klimentovą!

Przypomnijmy, że w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy również Marię Jeleniewską i Adriannę Borek. Czekacie?

