Ostatnie tygodnie były dla Jacka Jeschke naprawdę intensywne. Przygotowania do "Tańca z gwiazdami" pochłaniały niemal cały jego czas, zatem nietrudno domyślić się, że teraz zapewne chce jak najbardziej poświęcić się najbliższym, a w szczególności żonie i córeczce. Co ciekawe, okazało się, że wygrana w show nie jest jedynym powodem do świętowania.

Jacek Jeschke ma jeszcze jeden powód do radości!

Minione tygodnie okazały się być prawdziwą bombą emocji! 14. edycja "Tańca z gwiazdami", jak chyba jeszcze żadna dotąd, kipiała od wrażeń, a nawet i afer. Nie da się ukryć, że to udział Dagmary Kaźmierskiej przez długi czas skupiał na sobie całą uwagę. Po jej odejściu wszyscy zwrócili się w kierunku Roxie Węgiel, która już od pierwszego odcinka zdawała się być niezłą faworytką.

W finale choreografia 19-latki i Michała Kassina poruszyła wszystkich do łez, ale to nie wystarczyło, bo Kryształową Kulę zgarnęli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke! Nie da się ukryć, że ich wygrana wywołała mieszane uczucia wśród odbiorców, czym jednak para nie zamierza się przejmować. W rozmowie z nami zdradzili nawet, na co przeznaczą nagrodę z "TzG"!

Teraz też mają czas dla samych siebie i najbliższych. Anita przyznała, że zamierza skupić się na synku i domyślać możemy się, że Jacek postąpi podobnie. Już krótko po finale zaczął relacjonować chwile spędzone z ukochaną żoną, Hanną Żudziewicz, i córeczką - Różą! Co ciekawe, tancerz miał też jeszcze jeden powód do świętowania.

Jacek wrzucił na InstaStory zdjęcie z ukochanym tatą i... złożył mu życzenia. Wygląda na to, że ten świętował właśnie urodziny i trzeba przyznać, że wygrana syna w show Polsatu z pewnością była jednym z lepszych prezentów.

100 lat Tato! Kochamy Cię! - napisał Jacek.

Niedługo zarówno Jacek, jak i jego tata, będą mieli jeszcze jeden powód do świętowania, bowiem zbliża się Dzień Ojca. Tancerz zawsze pamięta, by uczcić ten dzień i składa tacie życzenia, jednak odkąd on sam doczekał się pociechy, również celebruje to święto. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał nawet, że odkąd Róża jest na świecie, bardziej zwraca uwagę, by mieć czas dla bliskich.

Wydaje mi się, że przez to, że urodziła mi się córeczka, bardziej zacząłem zwracać uwagę na takie codzienne sprawy typu zmęczenie, jedzenie, organizacja czasu, takie rzeczy, o których wcześniej w ogóle nie myślałem i na które nie zwracałem uwagi. Ja wiem, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby zrobić sobie czasami przerwę, żeby sobie zjeść coś, żeby spędzić fajnie czas, a nie tylko pracować

Z okazji urodzin taty Jacka Jeschke również i my przyłączamy się do życzeń!

