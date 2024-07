Natalia Lesz ostatnią płytę wydała w 2008 roku. Od tego czasu najwyraźniej zatęskniła za muzyką, bo już na jesień, a dokładniej na 11 października, szykuje nowy album. Kilka tygodni temu w stacjach radiowych zadebiutował singiel "That Girl", w którym Natalia śpiewa o fascynacji kobietą. Po sukcesie piosenki artystka postanowiła nagrać do niej klip i w tym celu wybrała się do Londynu.

AfterParty.pl poznało szczegóły tej wyprawy. Jak udało nam się dowiedzieć, na planie "That Girl" pojawiło się kilkudziesięciu statystów, a sama Natalia miała swoją dublerkę. W teledysku gwiazda zainteresuje się pewną piękną kobietą... Całość kręcono w kilku ciekawych lokalizacjach, a produkcja jak na prawdziwą gwiazdę przystało kosztowała "skromne" 80 tysięcy złotych! Efekty czterodniowej pracy poznamy lada dzień. A tymczasem zobaczcie zdjęcie z planu:

