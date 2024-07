Artyści lubią angażować się w kampanie społeczne, jednak niektórzy z nich próbują sami nagłośnić problem. Natalia Lesz w swoim najnowszym teledysku do singla "In Love" ze złotej płyty "That Girl" postanowiła opowiedzieć historię dziewczyny, która ma sponsora.

Autorkami tekstu i muzyki do utworu są Natalia i Heather Holley, wieloletnia przyjaciółka i producentka Christiny Aguilery. W nagraniu "In Love" wzięła udział wspaniała orkiestra symfoniczna - Sinfonia Varsovia. Aranżacją i orkiestracją zajął się irlandzki kompozytor i dyrygent, Brian Byrne, nominowany m.in do Złotego Globa.

W klipie widzimy, jak Lesz w hotelowym pokoju umawia się na spotkania z dużo starszym od siebie mężczyzną. Cała sytuacja sprawia, że dziewczyna jest pogubiona.

- Teledysk dotyka zjawiska, które jest w moim przekonaniu społecznie ważne. Wiele lat funkcjonowania w realiach show-biznesu dało mi możliwość obserwacji tego, co dzieje się wokół. Zjawisko sponsoringu jest jednym z częściej obserwowanych zjawisk. Kobiety, szczególnie te w trudnej sytuacji materialnej, często są zmuszane do podejmowania niewłaściwych dla siebie decyzji. Uważam, że należy głośno o tym mówić. Docierając do szerokiego grona odbiorców, mam tę możliwość. Chcę to zjawisko pokazać i napiętnować. Jeśli kogoś ten klip oburza, to znaczy, że oburza się na rzeczywistość i to, co jest jej częścią. Ważne żebyśmy wiedzieli również o tych ciemnych stronach tzw. wielkiego świata, podejmowali dyskusje, a przede wszystkim nie pozostawali obojętni – powiedziała artystka w jednym z wywiadów.

Jak oceniacie teledysk Natalii Lesz?

