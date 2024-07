Natalia Kukulska pokazała zawartość swojej lodówki. Spodziewacie się, że w lodówce młodej mamy, która zaledwie kilka miesięcy temu urodziła trzecie dziecko, zobaczycie same zdrowe, pożywne dania i soki? Kilka tygodni temu również Anna Lewandowska pochwaliła się tym, co znajduje się w jej lodówce. Ciężarna trenerka trzyma w niej same warzywa i owoce- czyżby Natalia Kukulska zainspirowała się żoną "Lewego"? Nic bardziej mylnego!

Natalia Kukulska pokazała zawartość lodówki

Piosenkarka już od kilku tygodni bierze udział w trasie koncertowej i jak widać, dzieli swoją lodówkę z pozostałymi muzykami podczas wyjazdów.

znajdźjedenelementniepasujący #koncertowerozwiązania #laktacjakukulska #bylesięniepomylić ????????- Natalia Kukulska napisała pod zdjęciem na Instagramie.

Zobaczcie sami, gdzie Natalia Kukulska przechowuje mleko dla swojej córeczki ;)

Piosenkarka wróciła już do koncertowania.