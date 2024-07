10-letnia córka Natalii Kukulskiej ogłosiła, że chce być wegetarianką! Jak na jej plany zareagowała wokalistka? Zapytaliśmy ją o to na evencie w Kuchni Spotkań Ikei.

Podczas konferencji gwiazda wyjaśniła, że jej córka nie chce jeść mięsa, po tym, jak zobaczyła, jak traktowane są zwierzęta. Ma jednak nadzieję, że to tylko chwilowy zapał:

Nie, moja córka nie jest wegetarianką, ale ogłosiła, że chce nią być. Myślę, że 10-letniemu dziecku brakuje konsekwencji. To był wybór spowodowany emocjami, ale szanuję to i staram się tak podchodzić do jej upodobań, żeby znaleźć złoty środek.