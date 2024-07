1 z 11

Znani i lubiani w wywiadach co raz częściej chcą pokazać swoje prawdziwe oblicze i bez krępacji opowiadają o swoich słabych stronach, a także przyznają się do kompleksów, zarówno w kwestii wyglądu, jak i pochodzenia. Wiele gwiazd z biegiem lat zaakceptowało wszystkie swoje mankamenty, a nawet z niektórych zrobiło swoje atuty. Sprawdźcie zatem czego w sobie nie lubi Katarzyna Bujakiewicz, czego jako nastolatka wstydziła się Kasia Cichopek i co od pokoleń prześladuje kobiety z rodziny Hanny Lis.