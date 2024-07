Aleksander Sikora po zwolnieniu z Telewizji Polskiej na jakiś czas zniknął z show-biznesu, ale błyskawicznie powrócił i stał się nową gwiazdą Polsatu. Prezenter niedawno zadebiutował podczas prowadzenia gali Mister Supranational 2024, a teraz okazuje się, że pojawi się też w uwielbianym show stacji. Co za zaskoczenie!

Aleksander Sikora razem z Małgorzatą Tomaszewską tworzyli jeden z najsympatyczniejszych duetów w "Pytaniu na śniadanie". Po zmianie władzy i zmianach kadrowych niemal cała ekipa śniadaniówki musiała rozstać się ze stacją, a wielu z nich odnalazło swoje nowe miejsce w Polsacie. Chodzi oczywiście o Katarzynę Cichopek, Macieja Kurzajewskiego i Aleksandra Sikorę. Teraz stacja Polsat ogłosiła, że Aleksander Sikora będzie też uczestnikiem nowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Brawo!

Znany prezenter i osobowość telewizyjna, absolwent biologii, geografii i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz były wokalista amatorskiego teatru muzycznego w Krakowie.Krakowianin z serca, warszawiak z wyboru. W lipcu dołączył do Polsatu, więc teraz nadszedł czas na jego wielki debiut w 21. edycji #TTBZ! The last but not least Aleksander Sikora!

w ten sposób produkcja zapowiedziała udział Aleksandra Sikory.