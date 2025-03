Lenka Kliment powróciła do "Tańca z gwiazdami" po kilku latach przerwy, co ucieszyło wielu fanów tanecznego programu. Niestety, jej udział w show zakończył się bardzo szybko i zamiast kolejnego tygodnia treningów z Maciejem Kurzajewskim, spędza czas w domu. Jak się okazało, zaraz po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami", Lenka przekazała swoim fanom smutne wieści. O wszystkim poinformowała za pośrednictwem swojego InstaStories.

W 16. edycji „Tańca z gwiazdami” jednym z najbardziej wyczekiwanych powrotów była obecność tancerki Lenki Kliment, która po przerwie ponownie pojawiła się na parkiecie. Tańczyła w parze z Maciejem Kurzajewskim, znanym dziennikarzem i prezenterem, który mimo braku doświadczenia w tańcu, starał się z całych sił.

Ich wspólne występy zyskały uznanie wśród widzów, a Lenka, dzięki swojemu doświadczeniu i talentowi, starała się jak najlepiej poprowadzić Macieja. W pierwszym odcinku para zatańczyła paso doble, jednak ich występ, choć pełen zaangażowania, nie wystarczył, by zdobyć wysoką punktację. W drugim odcinku zaprezentowali walca angielskiego, jednak mimo starań, Maciej i Lenka odpadli z programu po 2. odcinku "Tańca z gwiazdami", po tym, jak znaleźli się w grupie zagrożonych eliminacją.

Ich odejście było dużym zaskoczeniem dla wielu fanów, którzy liczyli na dłuższy udział tej pary w show. Choć nie dotarli do dalszych etapów, ich udział w programie zapadł w pamięć dzięki wspaniałej współpracy i zaangażowaniu.

Lenka Kliment bardzo przeżyła tak szybkie odpadnięcie z "Tańca z gwiazdami". Po odcinku nie ukrywała swoich łez. Teraz odezwała się do fanów i przekazała im kolejną mało optymistyczną wiadomość. Jak się okazało, ona i jej synek się rozchorowali.

Tancerka dodała, że najwyraźniej jej odpadnięcie z "Tańca z gwiazdami" było potrzebne, by teraz mogła zająć się opieką nad chorym synkiem.

Na koniec Lenka Kliment podziękowała także wszystkim, którzy przesłali jej miłe wiadomości w związku z jej obecnością w "Tańcu z gwiazdami".

Ogólnie chciałam podsumowywać swój udział w ,,Tańcu z gwiazdami'', choć krótki, ale pewnie zrozumiecie, że teraz na to czasu nie mam i są rzeczy ważniejsze, więc tylko po prostu chciałam podziękować Wam z całego serca za te miłe i piękne komentarze i wiadomości i za to, ile ludzi do mnie dzwoniło. To było naprawdę bardzo miłe od Was

- podkreśliła