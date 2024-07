Infinite Moment to niezwykle zmysłowy zapach, pozwalający zatrzymać chwilę i uczucia, jakie towarzyszą nam wtedy, gdy kochamy i czujemy, że jesteśmy wszystkim dla ukochanej osoby.

Najnowszy zapach Avon to orientalno-kwiatowa woda łącząca w sobie świeżość delikatnych fiołków i orchidei. Dzięki głębokim jaśminowym nutom zapach nabiera zmysłowego charakteru. Orzeźwiający aromat doskonale komponuje się ze słodyczą wanilii. Twórcą zapachu jest Christophe Raynaud, pracujący dla jednego z największych producentów perfum – Givaudan. „W Infinite Moment wyczuwa się wyraźny kontrast między musującą, promienną świeżością a ultrauzależniającą zmysłowością” – mówi perfumer.

Woda toaletowa Infinite Moment adresowana jest do kobiet, które nie boją się prawdziwych emocji i spełniają się na wielu płaszczyznach życia, tak jak jej ambasadorka Edyta Herbuś. To zapach, który dodaje pewności siebie oraz pozytywnej energii do działania i realizowania się w pasji czy miłości.

Zapach zamknięto w prostym flakonie o regularnym kształcie, który wieńczy stylowa nakrętka.

Kategoria zapachowa: kwiatowo-orientalna

Nuta głowy: fiołek, liście malin

Nuta serca: orchidea, jaśmin, drzewo hinoki

Nuta głębi: paczula, tankowiec, wanilia

Cena: 50ml /74 zł