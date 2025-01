Tomasz Jakubika jest znanym polskim kucharzem, który szerszą rozpoznawalność zyskał za sprawą posady jurora w "MasterChefie". Niestety, póki co 41-latek nie może pojawiać się w show, ponieważ skupia się na walce z bezwzględnym nowotworem, który zaatakował nagle. Sam Jakubiak deklaruje, że nie zamierza się poddać, a w tym celu wyleciał nawet z najbliższymi do Izraela. W jakim obecnie jest stanie?

Kilka miesięcy temu opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość, że Tomasz Jakubiak walczy z niezwykle rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. On sam zdecydował się opowiedzieć o problemach zdrowotnych dopiero po czasie, ponieważ jak wyznał, przedtem wstydził się o nich mówić.