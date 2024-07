Jesienna kampania Top Secret to najnowsze trendy w różnych odsłonach! Zdjęcia do kampanii zrobiła w Londynie znana fotografka streetowa Asia Typek. Kolekcja Top Secret idealnie wpisuje się w klimat londyńskich ulic - jest zbudowana z kilku linii - znalazły się w niej modele "do biura", casualowe, na specjalne okazje i linia męska!

Reklama

Linia formalna przeznaczona jest dla kobiet, które w pracy chcą wyglądać modnie i profesjonalnie. Sylwetka inspirowana jest garderobą męską - znajdziesz w niej modele uszyte z tkaniny w tenisowy prążek oraz w mikro „kafelkowe” nadruki. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, asymetrii oraz dobrym jakościowo tkaninom, ubrania te są ultra nowoczesne!

Asia Typek

Linia casualowa, w miejskim charakterze składa się ze spódnic, dzianin i okryć uzupełnionych ponczem, oraz miękkimi szalami. W palecie kolorystycznej znalazły się: jasna i butelkowa zieleń, khaki, bordo, rudości, beże, melange aż po śmietanową biel.

Zobacz także

Asia Typek

Linia na „specjalne okazje” inspirowana jest modą lat 80 tych i 90 tych. Tu dominuje czerń, złoto, czerwień i bordo oraz ciekawe, modne rozwiązania konstrukcyjne sukienek. Bluzki z kokardami - wiązaniami wokół szyi nawiązują do mody retro w nowoczesnym wydaniu. Nie brakuje też koronek i supermodnych miękkich welurów.

Asia Typek

Męska kolekcja Top Secret ma charakter smart caual. Jest miejska, wygodna, oparta o proste formy ubrań, denimowe zestawy, koszule, swetry i marynarki w stonowanych kolorach.

Asia Typek

Reklama

Zobacz film z kamapanii reklamowej Top Secret w Londynie!