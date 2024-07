Na oficjalnej premierze filmu "Ania" pojawiła się cała rodzina Anny Przybylskiej, ale z jednym wyjątkiem. Okazuje się, że razem z Jarosławem Bieniukiem, Oliwią i Szymonem nie pojawił się Jan, najmłodszy syn zmarłej aktorki. W rozmowie z Party.pl Oliwia Bieniuk w poruszających słowach mówi o swojej rodzinie i więziach, jakie ich łączą, a także zdradza czemu zabrakło Jasia Bieniuka. Był ważny powód!

Oliwia Bieniuk podczas rozmowy z reporterką Party.pl zdradziła, że 11-letni Janek nie pojawił się na premierze ponieważ to wydarzenie mogło być dla niego bardzo trudne. Emocje związane z filmem, blask fleszy, pytania, łzy. Zapadła decyzja, że chłopiec obejrzy film jedynie w otoczeniu najbliższych:

- Jasiu po prostu jest mały. Teraz ma 11 lat, dojrzewa. (...) Jasiu nigdy nie był na ściance, to by było dla niego bardzo trudne. Taki wielki bagaż emocjonalny dla takiego dziecka to nie jest dobre. Mamy zamiar pokazać mu film w domowym zaciszu, gdzie będziemy mogli pokazać mu to w takim spokoju - powiedziała wprost Oliwia Bieniuk.