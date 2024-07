Na światowym rynku muzycznym nie brakuje nagród przyznawanym artystom w rozmaitych kategoriach i przez najróżniejsze organizacje - te mniej i bardziej popularne. Ale wszyscy zgodnie twierdzą, że największym świętem jest zawsze rozdanie muzycznych Oscarów czyli nagród Grammy. Już 26 stycznia w Los Angeles Grammy zostaną wręczone po raz pięćdziesiąty szósty.

Sama nominacja do Grammy, nie wspominając o statuetce to olbrzymie wyróżnienie dla artystów. Nie dziwi zatem fakt, że już samo ogłoszenie nominowanych wzbudza ogromne emocje, a gwiazdy nie ukrywają swojego zadowolenia z wygranej lub też frustracji, gdy nagroda przechodzi im koło nosa. Oczywiście najpopularniejszą platformą do dzielenia się swoimi wrażeniami z fanami jest Twitter.

W tej edycji do nagród Grammy zostali nominowani m.in. Katy Perry, Taylor Swift, Pharrell czy Kelly Clarkson. Jak reagowali? Każde na swój sposób.

Taylor Swift: KOCHAM WAS MAMY NOMINACJĘ ZA ALBUM ROKU I JESTEM ZBYT PODEKSCYTOWANA ŻEBY UŻYWAĆ INTERPUNKCJI

Katy Perry: Co za świetny sposób na przebudzenie! Dziękuję Grammy za dwie nominacje!

Kelly Clarkson: Hey @VGcom właśnie dostaliśmy potwierdzenie nominacji do Grammy! Gratuluję seksowny wokalisto soulowy!

Robin Thicke: Co za wielki zaszczyt, dziękuję komitetowi Grammy za nominację, to po prostu wisienka na torcie na zakończenie tego roku!

Pharrell Williams: Starrry... bardzo dziękuję!

Komu kibicujecie? Macie jakiś faworytów?

