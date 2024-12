Roksana Węgiel i Kevin tworzą jeden z popularniejszych związków w polskim show-biznesie, choć nie zawsze cieszyli się sympatią ze strony odbiorców. Wszystko jednak w końcu zaczęło się zmieniać i dziś fani trzymają za nich kciuki. Sama Roxie sporadycznie dzieli się fotkami z ukochanym w sieci, z kolei on stosunkowo niedawno wrócił na Instagram, który porzucił na kilka miesięcy. Podzielił się tam m.in. kadrem ze ślubu czy z ostatniego eventu, a teraz zapozował solo i przyznał: "Tak się skończyła...".

Mąż Roksany Węgiel poinformował o końcu

Początki relacji Roksany Węgiel ze starszym o 8 lat Kevinem Mglejem nie należały do najłatwiejszych. Poruszenie wywołała nie tylko różnica wieku, ale i fakt, że ten ma synka z poprzedniego związku. Jeszcze więcej skrajnych emocji wzbudziły szybkie zaręczyny pary, a także informacja, że już planują ślub. Oboje jednak podkreślali, że powiedzenie sobie "tak" przy ołtarzu, z uwagi na silną wiarę, jest dla nich niezwykle istotne.

Tak więc w sierpniu tego roku stanęli na ślubnym kobiercu! Co ciekawe, tak naprawdę mężem i żoną zostali już kilka miesięcy wcześniej w urzędzie stanu cywilnego, co jednak długo ukrywali. Co więcej, wraz ze ślubem kościelnym Kevin Mglej zdecydował się wrócić do aktywności na Instagramie, który porzucił na kilka miesięcy z powodu hejtu, jaki dotykał go, gdy jego ukochana brała udział w "Tańcu z gwiazdami". Teraz zatem znów dzieli się tam ujęciami ze swojego życia, a najnowsze wywołały istne zatrzęsienie w komentarzach.

Kevin pokazał zdjęcia, które podczas podróży do Szwajcarii zrobiła mu ukochana. Kadrami z tego malowniczego miejsca oficjalnie pożegnał się z... jesienią. Choć kalendarzowa zima rozpocznie się dopiero 22 grudnia, najwyraźniej Kevin już poczuł ją w pełni.

Tak się skończyła jesień. Żona zrobiła mi zdjęcia - napisał krótko.

W komentarzach nie brakuje słów zachwytu. Internauci zasypali Kevina komplementami, zgodnie przyznając, że jest niezłym przystojniakiem. Warto też przypomnieć, że w ciągu ostatnich miesięcy Mglej przeszedł spektakularną metamorfozę i udało mu się zrzucić prawie aż 40 kg!

Jaki przystojniak

Ale super wyglądasz!

Mama mówi, że przystojny

Mega

Od zostawienia wpisu nie mogła się powstrzymać również sama Roxie Węgiel. Fotki męża opatrzyła wymownym komentarzem, zostawiając jedynie emotkę w kształcie serca oraz uśmiechniętą buźkę z serduszkami zamiast oczu.

Widać, że miłość Roxie i Kevina kwitnie i oboje mogą na siebie liczyć. Szczególnie ważne zapewne było to dla 19-latki ostatnio, gdy trafiła do szpitala z powodu złego samopoczucia wywołanego cukrzycą. Diagnoza wstrząsnęła artystką i jak sama przyznała po czasie, nie od razu się z nią oswoiła. Dziś jednak znów czuje się lepiej i na pełnych obrotach wróciła do pracy.

