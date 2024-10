Kamil Stoch to jeden z najbardziej lubianych polskich sportowców. Fani na bieżąco śledzą jego losy nie tylko podczas sezonu skoków narciarskich, ale także za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie skoczek od czasu do czasu dzieli się z nimi nowinkami ze swojego życia - głównie zawodowego. I właśnie przekazał swoim wielbicielom wspaniałą wiadomość.

Kamil Stoch przekazał wspaniałe wieści!

Kamil Stoch już od lat cieszy się ogromnym uznaniem i sympatią fanów skoków narciarskich. Przypomnijmy, że skoczek jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem olimpijskim (dwukrotnie w 2014 roku i raz w 2018 roku) oraz drużynowym brązowym medalistą olimpijskim (2018). Tym samym jest trzecim najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii igrzysk. A to tylko niewielka część z jego wybitnych osiągnięć!

Prywatnie zaś od 2010 roku jest w szczęśliwym małżeństwie z Ewą Bilan-Stoch. Skoczek wielokrotnie podkreślał, jak wspaniałą osobą jest jego żona i nie ukrywał, że bez jej wsparcia nie doszedłby tak daleko. Małżonkowie jednak nie mają w zwyczaju, by zdradzać szczegóły ze swojego życia prywatnego w mediach. Fani bardzo za to doceniają parę i od lat mocno kibicują ich pięknej miłości.

Wielbiciele skoków narciarskich co sezon z niecierpliwością wyczekują na występy Kamila Stocha. Ostatnio jednak mocno się zmartwili, bo przypomnijmy, że we wrześniu w trakcie jednego z treningów na skoczni Kamil Stoch uszkodził więzadło w kolanie. Z tego też względu skoczek opuścił kończące cykl Letniej Grand Prix konkursy w Hinzenbach i Klingenthal oraz mistrzostwa Polski w Zakopanem.

Teraz jednak w końcu napłynęły radosne wieści o Kamilu Stochu. Jak się okazało, nasz mistrz właśnie powrócił do treningów na skoczni, czym pochwalił się na swoim Instagramie. Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo zobaczymy go podczas pierwszych konkursów w sezonie 2024/2025, które rozpoczną się w listopadzie.

Fani po zobaczeniu tej wspaniałej informacji nie ukrywali swojej wielkiej radości!

W końcu! Zimo nadchodź

Super widzieć Cię ponownie na skoczni

I to jest dobra wiadomość! Oby już nie było więcej problemów i cała naprzód

Coś mam przeczucie, że to będzie twój sezon. Skacz i ląduj bezpiecznie jak najdalej

Na taką wiadomość czekaliśmy. Udanych treningów i uważaj na siebie - piszą zachwyceni fani

Będziecie kibicować Kamilowi Stochowi i pozostałym polskim skoczkom w nadchodzącym Pucharze Świata 2024/2025?

