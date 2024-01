To z pewnością bardzo dobry czas dla Marcina Hakiela! Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że jest szczęśliwie zakochany w pięknej Dominice, a teraz media obiegła wieść, że tancerz powraca do... "Tańca z gwiazdami"! W jakiej roli go zobaczymy?

Marcin Hakiel wraca do "Tańca z gwiazdami"

Kilka miesięcy temu w wywiadzie u Żurnalisty, Marcin Hakiel poruszył temat uwielbianego przez widzów tanecznego show. Mówił wtedy o tym, że rozmowy na temat jego powrotu do programu trwają już kilka miesięcy, a nawet potwierdził, że dostał propozycje uczestnictwa w poprzedniej edycji "TZG". Tancerz jednak odmówił i poprosił o czas, ponieważ był wtedy świeżo po rozwodzie z Katarzyną Cichopek. Teraz, jak sam powiedział, jest gotowy na powrót do "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące jest to, w jakiej roli tancerz widział się w show.

Podczas wywiadu Marcin Hakiel zdradził, że najbliżej jest mu do bycia jurorem!

Boję się, że jak powiem to co bym chciał, to władze specjalnie zrobią mi inaczej(...) najbardziej bym chciał jako juror. - powiedział Hakiel.

Teraz media obiegła informacja o tym, że Marcin Hakiel faktycznie będzie pracował w "Tańcu z Gwiazdami"! Jak przekazał portal Pomponik.pl, Marcin Hakiel jednak nie zasiądzie w jury, a ponownie zatańczy! Według naszych informacji podczas castingu na nowych jurorów lepszy okazał się być zasłużony tancerz "TZG"- Rafał Maserak.

Kto zatem będzie jego partnerką w programie? Tego póki co nie wiadomo.

Cieszycie się, że ponownie zobaczymy Marcina Hakiela w "Tańcu z gwiazdami"?

