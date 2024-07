Teraz możesz błyszczeć od rana do nocy. W końcu połyskujące torebki nie są przeznaczone jedynie na wielkie wyjścia i wieczorne imprezy. Srebrna, złota lub brokatowa torba doskonale wpasują się w wiosenne i letnie stylizacje. A w blasku słońca wyglądać będą jak prawdziwe skarby.

Pamiętaj, że połyskujące torebki stonowanej stylizacji nadadzą szczypty ekstrawagancji. Srebrną kopertówkę noś do białych lnianych spodni, a połyskujący worek do sukienki w kwiaty. Wieczorem połyskującą torebkę dodaj do małej czarnej lub leginsów i zabłyśnij na parkiecie.

Paris Hilton i Jennifer Lopez nigdy nie rozstają się ze swoimi „błyskotkami”. W końcu gwiazdy wiedzą, co jest modne.

