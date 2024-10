Roksana Węgiel od kiedy odważnie wkroczyła w dorosłość nie przestaje zaskakiwać, a jej życie z każdym miesiącem wydaje się jeszcze bardziej nabierać tempa. Kolejna płyta, koncerty, podróże, ślub, udział w "Tańcu z Gwiazdami", aż w końcu okazało się, że tempo życia sprawiło, że artystka musiała przystopować i trafiła do szpitala. Podczas tych trudnych chwil mogła liczyć na ogromne wsparcie męża, a kiedy udało jej się zażegnać kryzys to przyszła pora na wypoczynek w Szwajcarii. Roksana Węgiel powoli wraca już do formy i okazuje się, że znów zdecydowała się zaskoczyć swoich fanów. Tym razem chodzi o ten jeden kadr!

Reklama

Roxie Węgiel pochwaliła się zdjęciem umięśnionego brzuszka

Roksana Węgiel od dziecka jest związana z show-biznesem. Już jako mała dziewczynka musiała wykazać się niebywałą pracowitością, aby skupiać się nie tylko na rozwijaniu swojej kariery, ale również na nauce. W wieku 18 lat Roksana Węgiel zdała maturę, wydała kolejną płytę, urządziła huczne urodziny, wybrała się w trasę koncertową, wzięła udział w sesjach zdjęciowych i niezliczonej ilości projektów. To była prawdziwa rewolucja i dotyczyła jej życia zawodowego, ale szybko okazało się, że prywatnie piosenkarka też miała do przekazania swoim fanom ważną rzecz i poinformowała, że spotyka się z kilka lat starszym Kevinem Mglejem. Kiedy wydawało się, że to koniec rewelacji w życiu Roksany Węgiel, to przyszedł kolejny rok i następne niespodzianki. Artystka wzięła udział w hicie Telewizji Polsat i wytańczyła drugie miejsce w "Tańcu z gwiazdami", a niedawno wzięła ślub z ukochanym Kevinem Mglejem. To huczne wesele było wielkim wydarzeniem w życiu młodziutkiej, 19-letniej Roksany Węgiel.

Ostatnio okazało się, że nadmiar obowiązków dały o sobie znać i Roksana Węgiel była zmuszona odwołać trasę z powodów zdrowotnych. Jak się okazuje, kilka miesięcy temu zdiagnozowano u niej cukrzycę i teraz artystka musi zwolnić tempo i skupić się na swoim zdrowiu. Tak też zrobiła, ale powoli wraca i właśnie zaskoczyła nowym zdjęciem. Choć Roksana Węgiel wielokrotnie pozowała w bieliźnie, a nawet jest ambasadorką jednej z marek, to nowe zdjęcie wywołuje emocje. Piosenkarka jest w świetnej formie i może pochwalić się perfekcyjna talią osy. Tylko spójrzcie na ten kadr! Roxie wie, jak podgrzać atmosferę.

Instagram @roxie_wegiel

Reklama

Roksana Węgiel nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa i na każdym kroku podkreśla, że ma ogromne wsparcie w mężu, który towarzyszy jej niemal cały czas. Piosenkarka często pokazuje w mediach społecznościowych, jak jest rozpieszczana przez swojego ukochanego i niedawno zaskoczyła kadrem wprost z łóżka, a obok niej leży gigantyczny bukiet kwiatów. Kevin Mglej rozpieszcza swoją żonę i dba o nią. Dzięki temu, że para na każdym kroku pokazuje to, jak bardzo są szczęśliwi, to fani ostatecznie zaakceptowali ich związek, choć początkowo ich relacja budziła skrajne emocje.

Instagram @roxie_wegiel