Aleksandra Kwaśniewska z racji swojego pochodzenia uchodzi w Polsce za synonim luksusowego życia. Gwiazda niechętnie jednak opowiada o życiu prywatnym i sprawach finansowych. Wyjątek zrobiła dla magazynu "Uroda", w którym nie tylko pochwaliła się ulubionymi markami kosmetycznymi po które sięga, ale też zdradziła, na co najchętniej wydaje pieniądze.

Okazuje się, że dla Oli priorytetem są podróże. Inwestowanie w poznawanie świata jest dla Kwaśniewskiej ważniejsze niż np. kupowanie drogich i markowych ubrań.

- Podróże są mi niezbędne do utrzymania zdrowia psychicznego, więc zawsze mam w planach jakiś wyjazd. To może być za pół roku lub za osiem miesięcy, ale muszę wiedzieć na co czekam. Nie lubię chodzić na zakupy. Rzeczywiście chętnie bywam na pokazach mody, które traktuję jak pewnego rodzaju spektakl. Zawsze jestem ciekawa formy, w jakiej przedstawiona będzie kolekcja i tu nigdy nie zawodzi mnie Robert Kupisz. - stwierdziła Ola w "Urodzie".