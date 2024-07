Kilka tygodni temu Anna Mucha urodziła swoje pierwsze dziecko. Córeczka Stefania wywróciła życie aktorki, która do tej pory raczej nie zachwycała się małymi dziećmi. Jednak od kiedy została mamą, Mucha wyraźnie zmieniła zdanie. Gwiazda jest zakochana w swojej córeczce, o której opowiedziała w "Dzień dobry TVN". Anna Mucha zdradziła również, kiedy wróci do pracy.



-Śpi, pozwala mi na różne rzeczy, chowa się zdrowo. Za każdym razem jak patrzę na małą to mam ochotę ją wytarmosić, więc wcale się nie rwę do tego, żeby jak najszybciej wracać i cieszę się, że możemy się skupić na sobie. Natomiast przyznam szczerze, że tak powiem life is brutal and full od zasadzkas. Chciałabym wrócić do pracy gdzieś tak na wiosnę - stwierdziła aktorka.



Wygląda więc na to, że macierzyństwo przypadło do gustu aktorce.

