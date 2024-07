Odkąd Ania Mucha postanowiła schudnąć jej kariera nabrała tempa. Nikt już nie kojarzy celebrytki po nowych kreacjach filmowych, ale po tym co tym razem na siebie założyła. Mucha ostatnimi czasy bardzo dba o to by postrzeganą ją za seksobombę. Do tego dodaje pikantne skandale w stylu "wojna o futro" i wizerunek gorącej skandalistki gotowy. Podczas prezentacji najnowszej ramówki TVN, Ania znów postawiła na swój dekolt. Skromna z pozoru stylizacja odkrywa to co ma pod spodem. Swoim fioletowym stanikiem i głębokim dekoltem kusiła przede wszystkim Filipa Bobka. Ciekawe co na to wszystko jej partnet Marcel Sora?

